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Dört akademisyeni öldüren sanık: Karıncayı bile incitebilecek biri değilim

DHA

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38), Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılandığı davada, "Ben masumum, karıncayı bile incitebilecek biri değilim. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Maddi ve manevi her türlü arkalarındayım. Ben bu olayı planlamış değilim" dedi.

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38), Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılandığı davada, "Ben masumum, karıncayı bile incitebilecek biri değilim. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Maddi ve manevi her türlü arkalarındayım. Ben bu olayı planlamış değilim" dedi.
ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki eğitim fakültesinde 5 Nisan 2018'de meydana gelen olayda, araştırma görevlisi Volkan Bayar; Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Üniversitede yaşanan dehşetin ardından Volkan Bayar hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', Saadet Aylin Yağan hakkında da 'azmettirme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Volkan Bayar ile azmettirici olduğu öne sürülen eski eşi Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına devam edildi. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya katil zanlısı Volkan Bayar, Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi´nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Tutuksuz sanık Saadet Aylin Yağan ise salonda hazır bulundu.
Sanık Volkan Bayar, masum olduğunu öne sürerek,"Ben masumum, karıncayı bile incitebilecek biri değilim. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Maddi ve manevi her türlü arkalarındayım. Ben bu olayı planlamış değilim. Eğer planlamış olsaydım, kaçma planım da olurdu. Beni kimse yakalayamazdı. Eğer kaçma niyetim olsaydı yanıma birkaç şarjör daha alırdım. Fakültede kaçacak böcek kalmazdı. Aylin gerek evli olduğumuz dönemde, gerekse boşanmış olduğumuz dönemde beni şiddet eylemine teşvik etmemiştir. Beni azmettirmiş değildir, bana herhangi bir beyanı dahi söz konusu değildir. Artık daha fazla konuşmak istemiyorum, benim misyonum tamamlanmıştır. Mahkemenin hakkımda vereceği karar saygılıyım, ben bundan sonraki duruşmalara da katılmak istemiyorum" diye konuştu.
Mahkemeheyeti, sanık Volkan Bayar´ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

ESKİŞEHİR

24 Ocak 2020 Cuma

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