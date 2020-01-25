Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR´de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 ecstasy hap, 13,16 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1160 lira ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen evlere baskın yapan polis, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 2 ecstasy hap, 13,16 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1160 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişiden 7'si hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 3 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.



ESKİŞEHİR 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:15

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.