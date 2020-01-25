Hayvanseverlerin şefkati takdir topluyor Soğuk havada sokakta uyuyan sokak köpeğine anne şefkati gibi devrandılar Altına soğuktan korunması için ahşap palet koyup üzerini battaniye ile örttüler

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Eskişehir’de özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının daha da düşmesiyle birlikte yaşamları zorlaşan bazı sokak hayvanlarının üstlerinin örtülü, altlarında ise soğuktan koruyan bazı malzemelerin olduğunu gören vatandaşların yüzünde tebessüm oluştu.

Kış aylarının çetin geçtiği şu aylarda, Eskişehir'de hava sıcaklığı eksi 8 derecelere kadar düştü. Soğuktan korunmak amacıyla eldiven, boyunluk, atkı ve benzeri kıyafetler giyen insanlara bile zaman zaman zor anlar yaşatan soğuk havalar, hayvanları da etkiliyor. Geceleri soğuk olan kaldırımlarda ve arabaların altlarında uyuyan köpekleri görmeye alışkın olunduğu şu kış aylarında, bazı duyarlı vatandaşlar sokak hayvanlarına yardım eli uzatıyor. Köpeklerin yattığı kaldırımın üstüne soğuktan koruyucu bazı materyaller koyan duyarlı vatandaşlar uyuduktan sonra da adeta anne şefkati ile üzerlerini örtüyor. Bu durumu gören yoldan geçen vatandaşların yüzünde tebessüm oluşurken, duyarlılık gösteren hayvanseverlerin bu davranışlarını da takdir ediyorlar.

ESKİŞEHİR 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:39

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