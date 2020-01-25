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Buzların renklerle dansı

İHA

Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde atölye çalışmaları devam ediyor.

Buzların renklerle dansı

Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde atölye çalışmaları devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi “Mutlu Çocuklar Mutlu Odunpazarı” parolası ile çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi bünyesindeki Kurtuluş ve Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi çocukları yapılan etkinlikler ve atölyeler sayesinde mutlu ve huzurlu zamanlar geçiriyor. Her hafta düzenlenen atölye çalışmalarında, minikler hayatı deneyimleyerek öğreniyor.
Minik öğrenciler, düzenlenen atölye çalışmaları ile farklı etkinlikler yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde düzenlenen atölye çalışmalarında son olarak Oyunpazarı öğrencileri “Buzların Renklerle Dansı” çalışması gerçekleştirdi. Çocuklar topladıkları karın üzerine renkli boyalarla hayallerini yansıttılar.

ESKİŞEHİR

25 Ocak 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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