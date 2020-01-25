Uyuşturucu şüphelileri adliyede

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Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yakalanan 10 şahıstan 3’ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Son olarak yürütülen planlı çalışmalarda, 10 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmaların tamamında ve ikamet aramalarında toplam, 13,16 gram bonzai, 2 adet ecstacy hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 160 TL para ele geçirildi.

Polis, 7 şahıs hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak’ suçundan işlem yaparken, 1’i 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 3 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatılarak gözaltına alındı.

Öte yandan 3 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:39

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