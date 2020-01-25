Eskişehir’de halk otobüsü yoldan çıktı: 6 yaralı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Eskişehir’de, Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsü, sürücünün seyir esnasında direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Meydana gelen kazada, otobüs şoförü ve 5 yolcu yaralandı.

Olay EskişehirKütahya yolu 13’üncü kilometresinde yaşandı. Alınan bilgilere göre; Uğur E. İdaresindeki 26 TC 029 plakalı otobüs, iddialara göre içinde bulunan 24 yolcuyla Eskişehir istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otobüs kar altında kalan tarlaya girdi. Kazada, otobüs şoförü Uğur E. ve 5 yolcu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza bölgesine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı yolcuları otobüs içinde yaptığı ilk müdahalenin ardından vatandaşların yardımıyla ambulansla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.

‘Mevlide giderken kaza’

Öte yandan kaza bölgesine gelen bazı kazazedelerin yakınları ise, Eskişehir’e mevlide katılmak için gittiklerini, köyden çıkarken kazanın olduğunu belirtti.

ESKİŞEHİR 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:39

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