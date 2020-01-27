Buz tutan şelale güzel görüntüler oluşturdu

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Eskişehir’de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi sonrasında donan şelale güzel görüntüler oluşturdu.

Yukarıkalabak Mahallesinde ki Beşik Deresi mesire alanında bulunan şelale, hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi sonucunda dondu. Donma sonrasında şelalede güzel görüntüler oluştu. Bu güzelliği gören çok sayıda vatandaş ve fotoğraf severler güzel kareler çekmek için adeta birbiri ile yarıştı. Yılda bazı günler yaşanan doğa güzelliğini kaçırmak istemeyenler bu anı fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirdi.

ESKİŞEHİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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