Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, Eskişehir Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Nurullah Sazak’a dernek binasında ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu.

Başkan Demirtaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Eskişehir MHP Milletvekili Nurullah Sazak’a 'katil misina ağlarla’ ilgili Tarım ve Orman Bakanlığına göndermiş olduğum öneri ve isteklerimizden oluşan 40 sayfalık rapor ile en son ‘katil misina ağların’ Sapanca’da yaptığı katliam fotoğrafları ile ilgili rapor sundum ve bu konu ile ilgili detaylı bilgi verdim. Denizlerde yasak olan bu 'katil misina ağların', iç sularımızda da yasaklanması gerekmektedir. Dernek olarak mücadelemiz devam edecektir’’ dedi.

Eskişehir MHP Milletvekili Nurullah Sazak ise, ‘Konu ile ilgili gerekli girişimlerde bulunacağım’’ dedi.

ESKİŞEHİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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