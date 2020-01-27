Kurtardığı güvercinle yatağını paylaştı Yağ tenekesine düşen güvercini kurtardı, temizledikten sonra kalorifer peteği altında yuva yaparak yatağını paylaştı

Eskişehir’de yanık yağ dolu tenekenin içerisine düşen bir güvercin, çevreden geçen duyarlı 60 yaşındaki Yunus Altun vatandaş tarafından kurtarıldı.

Teksan sanayi bölgesinde yanık yağ dolu tenekenin içerisine düşen bir güvercin, kendisini fark eden Yunus Altun tarafından kurtarıldı. Altun, tenekeden çıkardığı simsiyah olan güvercini önce yıkayarak temizleri, ardından hemen serbest bırakmayarak evinde misafir etti. Üşüyen zor durumdaki güvercine önce sıcak kalorifer peteğinin altında yuva yapan vatandaş, daha sonra yatağını paylaştı.

Duyarlı ve yardımsever Yunus Altun, şans eseri teneke içinde gördüğü, temizleyip ısınmasını sağladığı güvercini iyileşinceye kadar evinde baktıktan sonra doğaya salacağını söyledi.

ESKİŞEHİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:17

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.