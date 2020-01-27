14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı

ESKİŞEHİR´de polis tarafından yapılan asayiş uygulamasında, 14 yaşındaki A.K.´nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi´nde yaptıkları asayiş uygulamasında, şüpheli şahıslara kimlik kontrolü yaptı. Polis, A.K. isimli çocuğun da hareketlerinden şüphelendi. Kimlik kontrolünde 14 yaşında olduğu ortaya çıkan çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, emniyete götürüldü.
ESKİŞEHİR
27 Ocak 2020 Pazartesi
- İMSAK 06:37
- GÜNEŞ 08:04
- ÖĞLE 13:15
- İKİNDİ 15:53
- AKŞAM 18:17
- YATSI 19:38