14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı

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ESKİŞEHİR´de polis tarafından yapılan asayiş uygulamasında, 14 yaşındaki A.K.´nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi´nde yaptıkları asayiş uygulamasında, şüpheli şahıslara kimlik kontrolü yaptı. Polis, A.K. isimli çocuğun da hareketlerinden şüphelendi. Kimlik kontrolünde 14 yaşında olduğu ortaya çıkan çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, emniyete götürüldü.



ESKİŞEHİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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