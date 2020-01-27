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Odunpazarı Belediyesi kadınlara destek olmaya devam ediyor

İHA

Odunpazarı Belediyesi, kadınlara destek olmaya devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi kadınlara destek olmaya devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, kadınlara destek olmaya devam ediyor.
Kadınların kayıtlı ekonomiye katılımının düşük seviyede olduğu Türkiye'de, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarına göre kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 31,5 iken, bu oran Avrupa Birliği’nde yüzde 51,3 olarak belirlendi. Oranlar arasındaki farkı kapamak için Odunpazarı Belediyesi, kadınlara ve çocuklara öncelik veriyor.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli işlere imza atan Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı Halk Merkezleri’nde açılan atölyelerle kadınların, ev ve şehir ekonomisine katkıda bulunması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda mesleki eğitimler, kurs ve atölye çalışmaları ile kişisel gelişim ve üretim destekleniyor.
Odunpazarı Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (OMEK) verilen atölye çalışmaları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşların OMEK’e şahsen başvurabilecekleri belirtildi.

ESKİŞEHİR

27 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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