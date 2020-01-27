Eskişehirliler, depremzedeler için seferber oldu

ESKİŞEHİR´de belediyeler Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlatırken, evlerinden topladıkları eşyaları kolilere dolduran yüzlerce kişi toplama noktalarına akın etti. Kızılay Eskişehir Şubesi´nin yanı sıra Organize Sanayi Bölgesi ve Ticaret Borsası aralarında katalitik soba, tüp ve kuru gıdaların bulunduğu kamyonu bölgeye gönderdi.

Eskişehir´de büyükşehir belediyesi Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı. Özellikle sosyal medyadan duyurulan kampanyaya Eskişehirliler büyük destek verdi. Evlerinden ve çevreden aldıkları eşyaları kolilerle belediye eşya toplama merkezlerine taşıdı. Böyle zamanlarda herkesin birlik olması gerektiğini ifade eden Hülya Kuralay, topladıkları eşyaları deprem bölgesine gönderilmek üzere belediye noktalarına getirdiğini söyledi. Soğuk hava nedeniyle deprem bölgesine yorgan ve uyku tulumları gönderdiğini anlatan Kuralay, "Herkesin birlik, beraberlik içerisinde olması çok güzel bir şey. Elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık. Getirdiğimiz koliler içerisinde yorgan uyku tulumları, botlar, çocuk kıyafetleri, yetişkinler için çamaşır kıyafet ne bulduysak hepsini Elazığ´a gönderilmesi için buraya getirdik" dedi.

Yardım malzemesi getirenlerden Gülendam Üçgül ise yüreklerin depremzedelerde birlikte olduğunu belirterek, "Yüreğimiz, kalbimiz onlarla birlikte. Bu soğuk kış günlerinde işler çok zor. Allah yardımcıları olsun. Bizde elimizden geldiğince onu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

EOSB VE ETB KATALİTİKK SOBA ve TÜP GÖNDERDİ

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Eskişehir Ticaret Borsası (ETB), Elazığ ve Malatya´daki depremzedeler için harekete geçerek katalitik soba, tüp, kuru gıda, çocuk bezi, çocuk maması ve hijyen malzemelerinden oluşan

bir kamyon yardım malzemesi toplayıp bölgeye gönderdi. EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını hatırlatarak, "Bölgeye katalitik soba, tüp, kuru gıda, çocuk bezi, çocuk maması ve hijyen malzemelerinden oluşan bir kamyon yardım malzemesi gönderdik. Allah bir daha böyle felaketlerle milletimizi karşılaştırmasın" dedi. ETB Başkanı Ömer Zeydan ise, yaşanan deprem çok acı sonuçlar ortaya çıkardığını ifade ederek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan deprem sonrası ülkemiz seferber oldu. Biz de bu duruma kayıtsız kalamazdık. Eskişehir Organize Sanayi Bölgemiz ile birlikte bölgeye ihtiyaçlar doğrultusunda topladığımız bir kamyon yardım malzemesi gönderdik" diye konuştu.

KIZILAY DA KAMYON GÖNDERDİ

Türk Kızılay Derneği Eskişehir Şubesi de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye yardım malzemesi gönderdi. Şube Başkanı Egemen Temizsoy, Elazığ'da yaşanan depremin ardından yaraların sarılması amacıyla ülke genelinde yardım seferberliğinin başlatıldığını söyledi. Toplanan yardımlarına kamyonlara yüklendiğini ifade eden Temizsoy, "Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve odalar hazırladıkları malzemeleri bizlere teslim etti. Hepsini araçlara yükledik ve deprem bölgesine gönderiyoruz" dedi.



ESKİŞEHİR 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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