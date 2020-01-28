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Oyun hamuruna gizlenmiş uyuşturucu madde Eskişehir Narkotim düzenlediği operasyonda 3 kişiyi ...

İHA

Oyun hamuruna gizlenmiş uyuşturucu madde Eskişehir Narkotim düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı, zanlıların üzerinde ve ikamette yapılan aramada ise çeşitli gizlenmiş uyuşturucuları ele geçirdi Gözaltına alınan zanlılardan biri adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonunda 3 şahıs yakalanırken, polis ekipleri şüphelilerin üzerinde ve evlerinde gerçekleştirdiği aramalarda ise, oyun hamuruna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.
Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekipler, 3 şüpheli şahıs yakaladı. Zanlıların üzerinde ve ikamette yapılan aramada ise; oyun hamuruna gizlenmiş bin 161,8 gram gelen afyon sakızı ile 336,38 gram reçine esrar, 65 adet metadon uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Narkotim, 2 şüpheliye 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan, 1 şüpheliye de 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatarak gözaltına aldı.
Öte yandan gözaltına alınan 1 zanlı emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR

28 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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