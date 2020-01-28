Teknoloji eğitiminde ‘maskeli’ oturum Anadolu Üniversitesi yazılım kampında LÖSEV’e destek

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı, farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Maskeni Tak, Bilinci Yaşat!" etkinliğine sahne oldu.

LÖSEV ve Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesindeki Lösev Fayda Öğrenci Kulübü işbirliğinde düzenlenen etkinlik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Teknoloji eğitimi platformunda ilk defa gerçekleştirilen etkinlikte, bin 200 kişinin katıldığı yazılım kampında eğitimlere maskeli katılım sağlandı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Mehmet Uğurlu ve beraberindeki akademik kadro da maskeleriyle mücadele eden “Onko” hastalarına ‘Yanınızdayız’ mesajı gönderdi.



"İnsanlık ölmedikçe insanlar da ölmeyecek"

Etkinliğin önemine değinen LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan, “Ulusal değeri yüksek olan bu çalışmaya desteklerini sunan başta Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı olmak üzere Anadolu Üniversitesi'nin kıymetli akademisyenlerine, personellerine ve tüm katılımcılara duyarlılıkları için vakfımız adına teşekkür ediyoruz. İnsanlık ölmedikçe insanlar da ölmeyecek, demeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:37

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