Porsuk Çayı´nı çamur kapladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Porsuk Çayı´nı çamur kapladı

DHA

ESKİŞEHİR´de kentin ortasından geçen Porsuk Çayı´nda akıntıyla gelerek zemine yerleşen tonlarca çamur ve balçığı temizlemek için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle dip temizliği başlatıldı.
Sakarya Nehri´nin en büyük kollarından biri ve Eskişehir´in simgesi olan Porsuk Çayı zemini akıntıyla gelen çamurla kaplandı. Kentin ortasından geçen yaklaşık 8 kilometrelik Porsuk Çayı´nın 2 kilometrelik bölümünde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı. Çayın debisi kademeli olarak düşürülürken, iş makineleri de kanala inerek çamurları kamyonlara yükleyerek temizlik yapıyor. Yaklaşık 2 ay sürmesi planlanan temizlik sayesinde Porsuk Çayı´nın eski rengine kavuşacağı, olası yoğun yağışlarda meydana gelebilecek taşkın riskini de ortadan kaldıracağı belirtildi.
Eskisehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan dip temizliği, Odunpazarı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMŞAS) mevkiinden başlatıldı. Çalışmalar kentin turistlik bölgesi olan Adalar ve Köprübaşı mevkiine kadar süreceği belirtildi. Belediye yetkilileri, Porsuk Çayı´ndaki suyun kademeli olarak kesildiği ve iş makinaları ile dipte biriken çöküntü malzemesini temizleyeceklerini, Porsuk Çayı´nın güzel görüntüsüne tekrar kavuşacağını ifade etti.
GONDOL SEFERLERİ DURDURULDU
Eskişehir´in simgesi haline gelen Porsuk Çayı´nda gondolla gezinti turları ise sudaki yoğun çamur ve balçık nedeniyle temizlik çalışmaları kapsamında durduruldu.

ESKİŞEHİR

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:54
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Donguri yöntemi kitap oldu Tepebaşı her yaşa matematiği sevdiriyor
YEREL HABERLER Donguri yöntemi kitap oldu Tepebaşı her yaşa ...
Teknoloji eğitiminde ‘maskeli’ oturum Anadolu Üniversitesi yazılım kampında LÖSEV’e destek
YEREL HABERLER Teknoloji eğitiminde ‘maskeli’ oturum Anadolu ...
Vali Çakacak başkanlığında 'İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' yapıldı
YEREL HABERLER Vali Çakacak başkanlığında 'İl Güvenlik ve Asayiş ...
Domates üretiminde en büyük sorun hastalık ve zararlılarla mücadele ile olumsuz iklim koşulları Yetiştirici eğitimi alan kadın çiftçilere belge dağıtım töreninde konuşan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Sever: ”Bu durum bölgemizde örtü altı yetiştiriciliğinin gerekliliğini ortaya koymaktadır”
YEREL HABERLER Domates üretiminde en büyük sorun hastalık ve ...
Oyun hamurunun içinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Oyun hamurunun içinden uyuşturucu çıktı
Tepebaşı'ndan kırsalda eğitim çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı'ndan kırsalda eğitim çalışmaları sürüyor
Oyun hamuruna gizlenmiş uyuşturucu madde Eskişehir Narkotim düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı, zanlıların üzerinde ve ikamette yapılan aramada ise çeşitli gizlenmiş uyuşturucuları ele geçirdi Gözaltına alınan zanlılardan biri adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Oyun hamuruna gizlenmiş uyuşturucu madde Eskişehir ...
Tanesi 10, kilosu 500 lira İlkbahar meyvesi erik, kış ortasında tane tane satılıyor
YEREL HABERLER Tanesi 10, kilosu 500 lira İlkbahar meyvesi erik, kış ...
Başka Ceren Özdemir'ler ölmesin diye kapı kapatıp kepenk indirecekler Kadın cinayetlerine yönelik anlamlı uygulama Mağazanın kapı girişine, 'takip edildiğinizi anladığınızda buraya koşun, gerisini biz hallederiz' diye yazdılar Mağaza Müdürü Güneş Ergovan; "Kapılarımızı kapatıp, kepengimizi indirip kim gelirse gelsin güvenilir bir şekilde ailesine teslim edeceğiz" "Kadın-erkek fark etmez biz buradayız, elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" "Bu ülkenin kadını olarak yardıma ihtiyacı olan tüm kadınlar için elimizden geleni yapmak için buradayız"
YEREL HABERLER Başka Ceren Özdemir'ler ölmesin diye kapı kapatıp ...
Çocuk bakımında nine ve dedenin rolü Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Psikoloğu Seda Gün Namal: “Nine ve dedelerin torun bakarken anne ve babalarla birlikte hareket etmesi gerekiyor” “Sözlü olduğu kadar bedensel iletişim de önemli, her konuyu açıkça konuşmak gerekiyor”
YEREL HABERLER Çocuk bakımında nine ve dedenin rolü Eskişehir Özel ...
Eskişehirliler, depremzedeler için seferber oldu
YEREL HABERLER Eskişehirliler, depremzedeler için seferber oldu
Eskişehir’de pes dedirten olay Hırsızlar bu sefer kuryenin 17 adet dürümünü çaldılar
YEREL HABERLER Eskişehir’de pes dedirten olay Hırsızlar bu sefer ...
ESOGÜ'de yürütülen TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitimi tamamlandı
YEREL HABERLER ESOGÜ'de yürütülen TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitimi ...
Garaja park edilen araç alev aldı Yoğun duman sebebi ile bazı apartman sakinleri geceyi yakınlarının yanında geçirdi 7 kişi ise İl Sağlık Müdürlüğü Konuk Evi’nde misafir edildi.
YEREL HABERLER Garaja park edilen araç alev aldı Yoğun duman sebebi ...
Bölgesel Amatör Lig maçında Elazığ Depremi'nde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig maçında Elazığ Depremi'nde ...
14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve ...
Kazım Kurt vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Kazım Kurt vatandaşlarla buluştu
Odunpazarı Belediyesi kadınlara destek olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi kadınlara destek olmaya devam ...
Ahmet Ataç misafirlerine Eskişehir'i gezdirdi
YEREL HABERLER Ahmet Ataç misafirlerine Eskişehir'i gezdirdi
Eskişehirspor stadına kavuşuyor
YEREL HABERLER Eskişehirspor stadına kavuşuyor
Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali iptal edildi Festivalde dağıtılması planlanan sucuklar deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlara ikram edilecek
YEREL HABERLER Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali iptal ...
Eskişehirspor taraftarı otobüs desteği bekliyor
YEREL HABERLER Eskişehirspor taraftarı otobüs desteği bekliyor
Kurtardığı güvercinle yatağını paylaştı Yağ tenekesine düşen güvercini kurtardı, temizledikten sonra kalorifer peteği altında yuva yaparak yatağını paylaştı
YEREL HABERLER Kurtardığı güvercinle yatağını paylaştı Yağ ...
14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X