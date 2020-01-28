Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, mevsimsel gripten korunarak Corona virüsünden de doğal olarak korunabileceğini belirtti.

ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Biriminin çeşitli konularda alanında uzman öğretim üyeleri ile hazırladığı ESOGÜ Gündem’de bu hafta ESOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, son günlerde tüm dünyanın gündeminde olan Corona Virüsü hakkında konuştu.



“Bu virüs daha çok hayvanlardan insanlara bulaşıyor”

Corona virüsünün yeni ortaya çıkan bir virüs olmadığını, pek çok çeşidinin olduğunu belirten Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, bu virüsün daha çok hayvanlardan insanlara bulaştığını söyledi. Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, 2003 yılında görülen SarsCorona virüsünün misk kedileri aracılığıyla, 2012 yılında görülen MersCorona virüsünün tek hörgüçlü develer aracılığıyla insanlara bulaştığını; günümüzde dünyada yayılan Corona virüsünün de yine hayvanlardan bulaştığını ancak henüz adlandırılmayan bir Corona türü olduğunu kaydetti. Bu yeni virüsünün henüz tam olarak kaynağının bilinmediğini fakat Çin’de bir canlı hayvan pazarından yayıldığının düşünüldüğünü ifade etti. Bu canlı hayvan pazarı ile doğrudan teması olmayan insanlarda da virüsün görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, bu durumun virüsün artık insandan insana bulaştığı anlamına geldiğini belirtti.



"Paniğe gerek yok, mevsimsel gripten korunarak Corona virüsünden de doğal olarak korunabiliriz"

Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, Corona virüsünün basit gribal enfeksiyon belirtilerine yol açabileceği gibi solunum yetmezliğine kadar ulaşabilen çok ciddi ölümcül sonuçlara da yol açabileceğini belirtti. Yeni Corona virüsü ile ilgili ölümcül vakaların çok olmadığını daha ziyade semptomları oldukça silik, ılımlı klinik vakaların görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, şuan vaka sayısının üç binlere yaklaştığını ölüm sayısının ise 81 olduğunu ancak bu rakamların an an değişeceğini belirtti. Kıtalararası yayılmaya başlayan virüse karşı Dünya Sağlık Örgütünün ve ülkelerin sağlık merkezlerinin en ciddi tedbirleri aldığının altını çizen Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, ülkemizde de belirli önlemlerin alındığını, ülkemizde görülen bir vaka olmadığını ancak şüpheli vaka nedeniyle hastanelere başvuruların olduğunu ifade etti. Hastaneye yapılan şüpheli başvuruların hepsinin mevsimsel grip olarak saptandığının altını çizdi.

Corona virüsünün, mevsimsel grip gibi damlacık yoluyla ve yakın temasla bulaştığını söyleyen Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, mevsimsel gribe karşı alınan önlemlerin Corona virüsü için de geçerli olduğunu, ek tedbirlerin gerekli olmadığını kaydetti. Yeni Corona virüsünün bir aşısının veya özel bir tedavi yönteminin olmadığını belirten Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, sadece belli koşullarda hastaneye başvurulması gerektiğini ve bunun için en önemli kriterlerin yüksek ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olduğunu söyledi. Corona şüphesinin daha çok seyahat teması durumunda, son 1415 gün içerisinde gerçekleşen bir Çin seyahati durumunda düşünüldüğünü belirtti.

Corona virüsü konusunda panik yapmaya gerek olmadığının altını çizen Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal, insanların mevsimsel gripten korunarak Corona virüsünden de doğal olarak korunabileceğini belirtti.

ESKİŞEHİR 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:37

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