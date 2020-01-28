Odunpazarı Belediyesi öneri ve şikâyetleri çözüme kavuşturuyor

Odunpazarı Belediyesi, Halk Masası Birimi ve sosyal medya hesaplarına iletilen öneri ve şikâyetleri çözüme kavuşturuyor.

Çağdaş belediyecilik anlayışı gereği Eskişehir halkına daha iyi hizmet veren ve belediye ile halk arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeyi amaçlayan çalışmaları ile öne çıkan Odunpazarı Belediyesi, sosyal medya ve Halk Masası aracılığı ile iletilen şikâyetler anında ilgili birimlerle paylaşılarak, çözüme ulaştırılması sağlanıyor.

Şikâyetlerin yüzde 94’ü çözüme ulaştı

Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarına 2019 yılı içerisinde 5 bin 840 şikâyet iletildi. Bu şikâyetlerden yüzde 94’ü çözüme ulaştırıldı. Odunpazarı’nın gülen yüzü “Halk Masası” birimine 2019 yılı içerisinde 6 bin 827 şikâyet geldi. Bu şikâyetlerden yüzde 93’ü çözüme ulaştı. Halk Masasına en yoğun talep, Haziran ve Temmuz aylarında geldi. Odunpazarı Belediyesi Halk Masası Birimi’ne ulaşan tüm sorun, görüş ve taleplerin çözülmesi için ilgili birimlere iletilerek, takibi yapılıyor. Vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Halk Masası Birimine 444 26 00 no’lu telefondan ya da www.odunpazari.bel.tr adresinden ulaşabilirler.

ESKİŞEHİR 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:37

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