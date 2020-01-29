Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonası’ndan 18 madalya ile döndü

Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı, U16 ve U14 Salon Türkiye Şampiyonası’ndan 18 madalya ile döndü.

Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı, U16 ve U14 Salon Türkiye Şampiyonası’na katıldı. İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılan şampiyonaya tüm branşlardan 2334 sporcu katıldı. Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı, gülle atma, 60 metre ve 60 metre engelli koşu, yüksek atlama, 1000 metre ve 800 metre koşu ve uzun atlama branşlarında şampiyonayı 18 madalya ile kapattı. Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı sporcularından Aleyna Erarslan 2005’liler 800 metre Türkiye 3’üncüsü, Özlem Özcan 20072008’liler Türkiye 3’üncüsü, Haktan Öncüler 2005’liler 60 metre engelli koşu Türkiye 4’üncüsü, Arda Rahman Kaplan 2006’lılar Türkiye 5’incisi, Zeynep Heves 2007’liler 1000 metre Türkiye 4’üncüsü, Zeynep Özkara 2008’liler 1000 metre Türkiye 2’ncisi, 200 metre Türkiye 3’üncüsü, Halil İbrahim Yurtyapan 2008’liler yüksek atlama Türkiye 2’ncisi, uzun atlama Türkiye 1’incisi, Efecan Parlak 2008’liler 60 metre engelli Türkiye 3’üncüsü, uzun atlama Türkiye 2’ncisi, Murat Oral 2007’liler 1000 metre Türkiye 6’ncısı, Ceten Durak 60 metre engelli Türkiye 5’incisi oldu.

ESKİŞEHİR 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

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