Odunpazarı Tarihi Bölgede Kırım Tatar tarihi hakkında söyleşinin ilk konuğu Hasan Kırımer oldu.

Odunpazarı Belediyesi, düzenlediği kültürel etkinliklere devam ediyor. Bu etkinliklerin sonuncusu, Odunpazarı Tarihi Bölge’de yer alan KırımTatar Galerisi’nde yapılan Kırım Ateşi söyleşisi düzenlendi. Konuşmacı olarak Hasan Kırımer’in yer aldığı söyleşide çok sayıda vatandaş katıldı, Kırım tarihi ve sürgün hakkında konuşulduğu söyleşide, Hasan Kırımer, Kırımlıların, Kıpçak Türklerinden olduğunu belirterek, aslında geniş ölçüde kendi öz hanlarına bağımlı olmakla birlikte, 15. yüzyıl sonlarından başlayarak, Osmanlı sultanının sözde egemenliği altında olduğunu söyledi.

Söyleşinin sonunda Kırım’dan gelen Rüstem Mehmed, “Vatan Kırım” şarkısını seslendirdi.

ESKİŞEHİR 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:19

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.