Bakan Turhan’dan Eskişehirlileri rahatlatacak açıklama “Eskişehir ilimizin güney çevreyolunun projeleri tamamlandı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Eskişehir’in şehir içi trafiğine nefes aldıracak Güney Çevreyolu Projesinin tamamlandığını söyledi.

Bir takım ziyaretler için kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Eskişehir Valiliğine yaptığı ziyarette kent halkının uzun süredir merak ettiği çevreyolu projesinden bahsetti.



“Eskişehir ilimizin güney çevreyolunun projeleri tamamlandı”

Bakan Turhan, kentin trafiğini rahatlatacak çevre yolu projesinin tamamlandığını belirterek, “Eskişehir ilimizin güney çevreyolunun projeleri tamamlandı. Bununla ilgili planları işleme çalışması ve arazi tapulaştırmalarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ondan sonra programa alıp inşaata başlayacağız” dedi.

ESKİŞEHİR 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

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