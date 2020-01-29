Yerli ve milli yüksek hızlı tren Eskişehir'de üretilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yerli ve milli yüksek hızlı tren Eskişehir'de üretilecek

DHA

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek hızlı trenlerinin Eskişehir'deki TÜLOMSAŞ bünyesinde üretileceğini açıkladı. Bu alanda dünyada söz sahibi olmaya kararlı olduklarını ifade eden Bakan Turhan, "Şu anda bu fabrikanın Ar-Ge merkezinde 100'ün üzerinde mühendisimiz çalışıyor. İnşallah bu mühendislerimizin yaptığı çalışmalar, üreteceği projeler ve bunların imalata dönüşmesiyle yollarımızdaki insanımızı taşıyacak olan, yüksek hızlı tren teknolojisiyle taşıyacak olan milli yüksek hızlı trenimizi de burada inşa etmiş olacağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'dan yüksek hızlı trenle Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı tarafından karşılanan Bakan Turhan, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) fabrikasına geçti. Burada tesisleri ve üretim alanlarını inceleyen bakan Turhan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektronik (DE 10 001) manevra lokomotifinin ilk prototipini kullanıp, test etti.
TÜLOMSAŞ tarafından üretilen araç yük vagonu hakkında bilgi alan Bakan Turhan, ardından Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim müzesini gezdi. Sergilenen beyaz renkli Devrim otomobilinin direksiyonuna geçen Bakan Turhan, "Devrim'in seri imalatını yapamadık ama inşallah TOGG'yi yapacağız" dedi.
'YÜKSEK HIZLI TRENİ TÜLOMSAŞ ÜRETECEK'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TÜLOMSAŞ ziyaretinin ardından Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Turhan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli ve milli yüksek hızlı trenlerini Eskişehir TÜLOMSAŞ fabrikasında üreteceğini sölmedi. Fabrikanın Ar-Ge merkezinde 100'ün üzerinde mühendisin bu konuda çalışmalara başladığını ifade eden Bakan Turhan, şöyle konuştu:
"Bugün Eskişehir'de TÜLOMSAŞ fabrikasını, yaptığı imalatı yerinde gezdik, gördük ve inceledik. Eskişehir ve TÜLOMSAŞ Türkiye tarihinin hatta milletimizin tarihinin çok önemli, anlamlı iki kelimesi. Eskişehir Nasrettin hocanın, nasihatleriyle milleti aydınlattığı, Yunus Emre'nin duygulu dörtlükleriyle ilahileri ve güzel sözleriyle milletimize yön verdiği bu şehrin yetiştirdiği insanlar. Milletimizin tarihinde Eskişehir'in çok büyük önemi var. Eskişehir bir eğitim, kültür, turizm merkezi ve sanayi merkezi. Tabii bu sanayinin de temellerinin atılmasında çok önemli görevler üstlenmiş olan, Devlet Demir Yollarımızın döneminde temelleri atılmış, imalata, üretime başlamış olan milletimizin endüstriyel manada önemli tesislerinden biri olan TÜLOMSAŞ. Biz bu ülkede ülkemizin ulaştırma alt yapısında çok önemli yatırımlar yaptık. Bölünmüş yollar, hava alanları, limanlar yaptık. Tabi çok eski kara ulaşımında Osmanlıdan kalan demir yolları da yaptık. Onunda endüstrisini Osmanlı döneminde işte TÜLOMSAŞ'da Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii'nin kurulduğu Eskişehir'de başlattık. Şimdi hızlı trenler yapıyoruz, hızlı tren yolları yapıyoruz. Yüksek hızlı tren yolları inşa ediyoruz. Bunlar için kullanılacak olan tren setlerimizi, trenlerimizi, lokomotiflerimizi, inşallah burada, bu tesiste yapıp demiryollarımızda hizmete sokacağız."
'BU SEKTÖRDE, DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ'
Şu anda hızlı tren ve yüksek hızlı tren setlerini yurt dışından getirildiğini hatırlatan Bakan Turhan, TÜLOMSAŞ'ın demiryollarında yük ve yolcu taşıyan vagonları, lokomotifleri ürettiğini belirterek, "Sadece yurt içi ihtiyaçları karşılamıyor, bunları yurt dışına da ihraç ediyor. Bu noktaya geldi. Milli hızlı trenimizin de üretimiyle ilgili çalışmaları da burada başlatmış oluyoruz. Bu bizim için önemli bir adımdır. Geleceğimiz için çok önemlidir, şu anda bu fabrikanın Ar-Ge merkezinde 100'ün üzerinde mühendisimiz çalışıyor. İnşallah bu mühendislerimizin yaptığı çalışmalar, üreteceği projeler ve bunların imalata dönüşmesiyle yollarımızdaki insanımızı taşıyacak olan, yüksek hızlı tren teknolojisiyle taşıyacak olan milli yüksek hızlı trenimizi de burada inşa etmiş olacağız. Bu fabrikada üretilen trenlerin parçalarının önemli bir kısmı ülkemizin tüm coğrafyasına yayılmış, 27 şehrimizde yan sanayisi var. Bu fabrikada 1400 üzerinde işçi çalışıyor ama yan sanayiyle beslediği işçi sayısı 20 binin üzerinde. Bu geleceğin teknolojisi ve önemli bir sanayi kolu, sektörü. Biz sadece Eskişehir'de değil, Adapazarı'nda, Sivas'ta ve hatta özel sektörümüzü de bu alanda teşvik ederek onlarında bu alanda yatırım yapmalarının önünü açarak, 11'inci Kalkınma Planı'mızda öncelikli sektörler arasında olan yüksel hızlı tren teknolojisini inşallah geliştireceğiz. Dünyada bu alanda söz sahibi olmaya kararlıyız, emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.
Bakan Turhan ve beraberindekiler valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle basına kapalı olarak görüştü.

ESKİŞEHİR

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Turhan’dan Eskişehirlileri rahatlatacak açıklama “Eskişehir ilimizin güney çevreyolunun projeleri tamamlandı”
YEREL HABERLER Bakan Turhan’dan Eskişehirlileri rahatlatacak ...
Milli Yüksek Hızlı Tren TÜLOMSAŞ' ta üretilecek Yerli otomobil sonrasında Milli Yüksek Hızlı Tren de geliyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan: “Milli Hızlı Tren çalışmaları başladı” "Bu bizim için önemli bir adımdır, geleceğimiz için önemlidir"
YEREL HABERLER Milli Yüksek Hızlı Tren TÜLOMSAŞ' ta üretilecek Yerli ...
Bakan Turhan, ilk yerli ve milli dizel elektrikli lokomotifi kullandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan TÜLOMSAŞ’ta
YEREL HABERLER Bakan Turhan, ilk yerli ve milli dizel elektrikli ...
Doç. Dr. Murat Mercan’ın annesi Uşak’ta toprağa verildi
YEREL HABERLER Doç. Dr. Murat Mercan’ın annesi Uşak’ta toprağa ...
Porsuk'ta yok yok Suların çekilmesi ile bisiklet, masa, sandalye, ofis koltuğu ve ayakkabı gibi duyarsızca çaya atılan çok sayıda eşya gün yüzüne çıktı.
YEREL HABERLER Porsuk'ta yok yok Suların çekilmesi ile bisiklet, ...
Çiftçilik kurslarıyla üretimde iş kapıları aralanıyor Tepebaşı İlçe Tarım Müdürlüğünden üretici adaylarına destek 144 kişi ‘Çiftçilik’ sertifikası almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Çiftçilik kurslarıyla üretimde iş kapıları ...
Kırım Ateşi söyleşisi
YEREL HABERLER Kırım Ateşi söyleşisi
Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonası’ndan 18 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı Türkiye ...
Yunus Emre Spor Tesisleri’nde yeni dönem için kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Yunus Emre Spor Tesisleri’nde yeni dönem için ...
Yaşam Köyü’nü gezerek yetkililerden bilgiler aldılar
YEREL HABERLER Yaşam Köyü’nü gezerek yetkililerden bilgiler aldılar
Zehirlenerek öldürülen köpeklerin katili aranıyor Seyitgazi ilçesinde çok sayıda köpeği zehirleyerek öldüren şüpheli veya şüpheliler aranıyor
YEREL HABERLER Zehirlenerek öldürülen köpeklerin katili ...
‘Dede Korkut Görsem’de projesi tamamlandı
YEREL HABERLER ‘Dede Korkut Görsem’de projesi tamamlandı
Elazığ depreminde korkutan ayrıntı Deprem çevresindeki fayları etkiledi ESOGÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Altunel: “Elazığ depremi komşu faylardaki deprem riskini öne çekti”
YEREL HABERLER Elazığ depreminde korkutan ayrıntı Deprem ...
Eskişehir ve Romanya iş fırsatlarını değerlendirdi Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: "İki ülke ve şehir arasındaki ihracat ile kalkınmaya katkı sağlanabilir” Romanya Cluj-Napoca Belediye Başkanı Emil Boc: "İkili iş fırsatlarını değerlendirme konusunda çok hevesliyiz"
YEREL HABERLER Eskişehir ve Romanya iş fırsatlarını ...
Köpeğin sesinden rahatsız oldu sahiplerini bıçaklamaya kalktı
YEREL HABERLER Köpeğin sesinden rahatsız oldu sahiplerini ...
Elazığ’daki çocuklar için oyuncağından vazgeçti Küçüklerin Elazığ için büyük fedakarlığı
YEREL HABERLER Elazığ’daki çocuklar için oyuncağından ...
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt deprem ...
Odunpazarı’nda bu hafta Vahap Avşar eserlerini üretti
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda bu hafta Vahap Avşar eserlerini üretti
Odunpazarı Belediyesi öneri ve şikâyetleri çözüme kavuşturuyor
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi öneri ve şikâyetleri çözüme ...
Gizlediği silahı polisin gözünden kaçmadı
YEREL HABERLER Gizlediği silahı polisin gözünden kaçmadı
Diyabet hastalığında ozon tedavisi
YEREL HABERLER Diyabet hastalığında ozon tedavisi
Oyun hamuru kutusunda uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Oyun hamuru kutusunda uyuşturucu gizleyen zanlı ...
Porsuk Çayı´nı çamur kapladı
YEREL HABERLER Porsuk Çayı´nı çamur kapladı
Corona virüsü yeni ortaya çıkan bir virüs değil ESOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal; "Dünyada yayılan bu virüs, yine hayvanlardan bulaşanı ancak henüz adlandırılmayan bir Corona türüdür" "Paniğe gerek yok, mevsimsel gripten korunarak Corona virüsünden de doğal olarak korunabiliriz" "Ülkemizde, hastaneye yapılan şüpheli başvuruların hepsi mevsimsel grip olarak saptandı"
YEREL HABERLER Corona virüsü yeni ortaya çıkan bir virüs değil ESOGÜ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X