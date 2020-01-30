Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

ESKİŞEHİR´de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 82,70 gram bonzai, 13,66 gram skunk, 1 ecstasy uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir miktar amonyak ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerden 3´ü hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Diğer 5 şüpheli ise 3´ü adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.



ESKİŞEHİR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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