Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Yakalanan 8 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlatıldı. Yürütülen planlı çalışmalarda, 8 şüpheli şahıs yakalandı. Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 82,70 gram gelen bonzai maddesi, 13,66 gram gelen skunk maddesi, 1 adet extacy uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal amonyak ele geçirildi.

Ayrıca yakalanan 5 şüpheliye 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 3 şüpheliye ise, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan başlatıldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan S.Y., C.K. ve S.E. isimli şüpheliler emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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