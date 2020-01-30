Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre; Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Eskişehir'de Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 364 adet azalarak, 287 bin 142 adet oldu. Eskişehir'deki taşıtların, 167 bin 974 adet otomobil, 45 bin 784 adet kamyonet, 31 bin 891 motosiklet, 23 bin 887 adet traktör, 10 bin 569 adet kamyon, 3 bin 794 adet minibüs, 2 bin 570 adet otobüs, 673 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eskişehir ilinde Aralık ayında 11 bin 921 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 11 bin 921 taşıt içinde otomobil 9 bin 262 ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 23 milyon 156 bin 975 oldu.

ESKİŞEHİR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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