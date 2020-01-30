Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde fikir atölyesi

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde “PartibridgesKatılım Köprüsü” projesi kapsamında düzenlene Fikir Atölyesi, 25 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Uluslararası ortaklı bir proje olan Katılım Köprüsü kapsamında sesi az duyulan bireylerin, sivil ve sosyal katılımının artırılarak, yerelde ve Avrupa düzeyinde bir eğitim modülü oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda düzenlenen Katılım Köprüsü Fikir Atölyesi etkinliği, 25 katılımcı birey ile gerçekleştirildi. Etkinlikte çok çeşitli yaş aralığı ve sosyal kesimlerden katılımcılar, ilk olarak kendilerinden bahsetti. Ardından dağıtılan balonlara isimlerini ve kendilerini anlatan bir kelimeyi yazan bireyler, bu balonları havaya attı. Bir başka katılımcının balonunu alan her birey, elindeki balonun kime ait olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Katılımcıların empati yaparak başka bireyleri tanımaya çalışmalarını hedefleyen atölyede daha sonra “Küreselleşme ve Sosyal Entegrasyon”, “Sosyal Dışlanma ve İçerme”, “AyrımcılıkKutuplaşma ve Nefret Söylemi” ile “Farklılık ve Çeşitliliğin Gücü” başlıkları ele alındı. Bireyler, çeşitli ön yargılardan dolayı sosyal hayata katılmakta zorluk çektikleri nedenler üzerine görüşlerini paylaştı. Mültecilerin de yer aldığı atölyede, farklılığın ve çeşitliliğin gücü üzerinde duruldu.

Partibridges Katılım Köprüsü Projesi

“PartibridgesKatılım Köprüsü Projesi” 20192021 yılları arasında 4 ülkeden üniversitenin akademisyenleri ve gençlik çalışmalarıyla ilgilenen dernek ve kurumlarının katılımıyla, sesi az duyulan gençlerin sivil ve sosyal katılımını arttırmayı amaçlayan, yerelde ve Avrupa düzeyinde bir eğitim modülü oluşturmayı hedefliyor. 4 üniversite (Türkiye Yeditepe Üniversitesi / İngiltere Manchester Metropolitan Üniversitesi / Portekiz Nova De Lisboa Üniversitesi / Fransa Halk Sağlığı Yüksek Okulu) 6 dernek ve kurumun (Türkiye Eksi 25 Derneği ve Tepebaşı Gençlik Merkezleri) temsilcileri de araştırmacı olarak projede yer alıyor.

ESKİŞEHİR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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