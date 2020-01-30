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Kampçılık eğitimine yoğun ilgi

İHA

Kampçılık eğitimine yoğun ilgi

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Öncü İzcilik ve Rekreasyon Derneği işbirliğinde düzenlenen Kampçılık Eğitimi Kış Kursu’na katılan çocuklar, izciliğin ne olduğundan çadır kurmaya ve düğüm atmaya kadar birçok konuda eğitim aldı.
Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Eskişehir Öncü İzcilik ve Rekreasyon Derneği tarafından düzenlenen Kampçılık Eğitimi Kış Kursu kapsamında verilen eğitimler, Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 615 yaş arası çocukların katılımı ile ücretsiz olarak düzenlenen eğitimler 2122 ve 2829 Ocak tarihlerinde verildi. 27 öğrencinin katıldığı kurslarda eğitmenler, izcilik nedir, izciler ne yapar, çadır kurma ve toplama, kamp ateşi nasıl yakılır ve nasıl söndürülür, düğüm atma çeşitleri gibi konularda bilgiler verdi. Teorik eğitimlerin ardından pratik yapma şansı da bulan çocuklar, Kampçılık Eğitimi Kış Kursuna katılmaktan son derece memnun olduklarını belirterek, kendilerine bu imkanın sağlanmasından dolayı Tepebaşı Belediyesi yetkililerine ve eğitmenlere teşekkür etti.

ESKİŞEHİR

30 Ocak 2020 Perşembe

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