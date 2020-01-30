İnönü’de Güvenlik Toplantısı

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Eskişehir İnönü İlçe Güvenlik ve Muhtarlar Toplantısı, İlçe Kaymakam Vekili Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü başkanlığında yapıldı.

İnönü Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda, İlçe Kaymakam Vekili Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ve İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, ilçe muhtarlarının talep ve görüşlerini dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, kamu kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

ESKİŞEHİR 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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