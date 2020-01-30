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Mustafa Özer: “Yakaladığımız pozisyonları etkili kullanırsak Bursa’dan puan ve puanlar ...

İHA

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Yakaladığımız pozisyonları etkili kullanırsak Bursa'dan puan ve puanlar alabiliriz" dedi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, “Yakaladığımız pozisyonları etkili kullanırsak Bursa’dan puan ve puanlar alabiliriz” dedi.
Eskişehirspor, TFF 1. Lig’in 20. haftasında deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Bursaspor’un konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor’un 10 Bursaspor’un 33 puanı bulunuyor. Diğer yandan iki takım arasında ligin ilk devresinde Eskişehir’de oynanan müsabakayı Bursaspor Kubilay ve Latovlevici’nin golleriyle 20 kazanmıştı. Pazar günü oynanacak olan Bursa maçı hazırlıklarına devam eden siyah kırmızılılar, yağmur altında çalışmalarını sürdürdü. Antrenman öncesinde futbolculardan Furgan, Ekrem ve Teknik Direktör Mustafa Özer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Bursa ligin en iyi takımlarından bir tanesi”
Teknik Direktör Mustafa Özer, Bursaspor maçının zorlu geçeceğini söyleyerek, “Şu an önümüzde çok önemli bir Bursa maçı var. Bursa ligin en iyi takımlarından bir tanesi kadro olarak çok iyiler. Çok zor bir maç olacak. 90 dakika boyunca mücadele ederek yakaladığımız pozisyonları etkili kullanırsak oradan puan ve puanlar alabiliriz” ifadelerini kullandı.

"Erdal bizim için önemli oyuncu"
Son olarak takıma geri dönen defans oyuncusu Erdal Akdari hakkında da konuşan Mustafa Özer, şunları söyledi:
“Erdal ile ilgili ilk geldiğimde Bolu maçında oynatmıştım. Yönetim kurulumuza verdiğim raporda da Erdal ilk kalacaklar listesindeydi. Erdal’ı ben istiyordum. Erdal bizim için önemli oyuncu. Diğer oyuncularım gibi o da önemli. Çünkü dediğimiz gibi derin bir kadromuz olmadığı için önemliydi. Gel kampa katıl, bizim bu sevgimizi arkadaşlığımızı gör dedim. O da sağ olsun ‘Artık biz bizeyiz’ dedi ve geldi. Kader birliği yapacağız.”

Furgan Polat: “Anadolu derbisi diyebiliriz 3 puan alacağımızı düşünüyorum”
Takımın genç oyuncusu Furgan Polat ise alt sıralardan kurtulmak istediklerini belirterek, “Adana maçında iyi mücadele ettik. Takım olarak çok iyi mücadele ettik ama maalesef 1 puana razı olduk. Bursa maçında da bunu telafi edeceğiz. Tabii ki böyle şeyler bizi mutlu ediyor ama takımımızın 3 puan alması daha önemli. Biz seçilmeyelim ama takımımız 3 puan alsın. Çünkü takımımız çok kötü durumda. İnşallah ilerleyen süreçte puanlar alarak alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Çalışmalarımız ekibimizle, arkadaşlarımızla, hocalarımızla birlikte çok iyi geçiyor. İyi hazırlanıyoruz maça. Anadolu derbisi diyebiliriz. Oradan puan alabileceğimizi düşünüyorum. Biz de büyük takımız iyi hazırlanıyoruz. 3 puan alacağımızı da düşünüyorum” diye konuştu.

“Takım olarak öz güvenliyiz”
Siyah kırmızılıların genç file bekçisi Ekrem de takım olarak öz güvenli olduklarını ifade etti. Adana maçına da değinen genç kaleci, “Adana deplasmanında 3 puanı alabilirdik. Stadımızda sıkıntı olduğu için Afyon’da oynamak zorunda kaldık. Zemin de çok kötüydü. Bahane değil ama yine de bizim için zordu. Kendi evimizdeydi fakat deplasman gibi oynadık. 3 puan alabilirdik ama alamadık. Hep birlikte burada çalışıyoruz. Mustafa hoca da çok yardımcı oldu geldiğinden beri. Takım olarak öz güvenliyiz. Daha çok çalışıyoruz, daha çok istiyoruz. Biz bizeyiz daha çok istiyoruz. Bu da sahaya yansıyor” dedi.
Öte yandan ligdeki son 3 maçından 5 puan toplayan Es Es, Bursa maçını kazanarak lige tutunmayı hedefliyor.

ESKİŞEHİR

30 Ocak 2020 Perşembe

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