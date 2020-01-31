ESOGÜ'deki toplantıda Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri ele alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde “Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin (Model Fabrikalar) Sanayideki İşlevleri ve Sürdürülebilirlik İçin Üniversitelerin Rolü” konulu toplantı düzenlendi.

Toplantı ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’nin de katımlarıyla gerçekleşti.

ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu’ndaki toplantıda Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin (Model Fabrikalar) kurulma gerekçeleri, dünyadaki model fabrika örnekleri ve model fabrikaların sürdürülebilirliğinde üniversitelerin rolleri gibi konular ele alındı. Toplantıda, Türkiye için model fabrikaların kurulmasına yönelik etüt çalışması ve Ankara ile Bursa model fabrika çalışmaları hakkında bilgilendirme de yapıldı. Toplantıda ayrıca Ankara ve Bursa model fabrika uygulamalarından ESOGÜ ve Eskişehir sanayisinin nasıl yararlanabileceği de tartışıldı.

ESKİŞEHİR 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:35

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