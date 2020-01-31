Eskişehir’in 2019 yılı dış ticaret istatistikleri

Eskişehir’in 2019 yılındaki ihracatı artarken ithalatı ise azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir’de 2019 yılında, 2018 yılına göre ihracat yüzde 8,4 artarak 1 milyar 144 milyon 923 bin dolar, ithalat ise yüzde 5,6 azalarak 865 milyon 975 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde ise 2019 yılında ihracat yüzde 2,1 arttı, ithalat ise yüzde 9,1 azaldı.

ESKİŞEHİR 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:22

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.