Eskişehir AFAD da deprem bölgesinde

Türkiye genelinde birçok ilinden giden arama kurtarma ve yardım ekiplerinin yanı sıra Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi de deprem bölgesi Elazığ’da görev yapıyor.

Elazığ merkezli olan 23 Ocak günü saat 20.55’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sebebi ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından birçok ekip bölgeye sevk edildi. Eskişehir AFAD İl Müdürü Recep Bayar ve 4 personel de 25 Ocak 2020 günü sabaha karşı Elazığ iline doğru yola çıktı. AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi bünyesinde görevlendirilen 5 kişilik Eskişehir AFAD ekibi çalışmalarına devam ediyor.

ESKİŞEHİR 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:22

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.