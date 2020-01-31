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Şampiyon adayı taylar

DHA

-ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü haralarında bugünlerde büyük heyecan yaşanıyor. Türk atçılığında şampiyonluğa ulaşmış efsane safkan Arap atlarından Turbo, Altaha, Ayabakan ve Tamerinoğlu ile çiftleştirilen 129 kısraktan 32'si doğum yaparken, bu taylar arasından yeni şampiyonların yetişmesi bekleniyor.

-ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü haralarında bugünlerde büyük heyecan yaşanıyor. Türk atçılığında şampiyonluğa ulaşmış efsane safkan Arap atlarından Turbo, Altaha, Ayabakan ve Tamerinoğlu ile çiftleştirilen 129 kısraktan 32'si doğum yaparken, bu taylar arasından yeni şampiyonların yetişmesi bekleniyor.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü haralarında gebe kısrakların doğumları başladı. Mayıs ayına kadar sürecek olan doğumlarda 129 gebe kısraktan 32'si doğum yaptı. İşletmede özel olarak bakılan taylar kısa sürede doğal yaşamlarına kavuşurken, şampiyon atların kanını taşıyan taylardan yeni şampiyonların yetişmesi bekleniyor. Türk atçılığında önemli bir yere sahip olan Mahmudiye Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde şampiyon atların spermleri suni tohumlama laboratuvarında dondurulurken, safkan Arap atları ve taylarının yanı sıra bu spermler de satışa çıkarılarak atçılık sektörüne büyük katkı sağlanıyor.
Anadolu Tarım İşletmeleri Müdürü Neşet Ormancı, safkan Arap atı yetiştiriciliğinin Türkiye'de çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Ocak ayında başlayan doğumların yeni şampiyon tayların yetişmesi anlamında atçılık sektöründe de büyük heyecana neden olduğunu ifade eden Ormancı, "TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün önemli faaliyet kollarından biri, safkan Arap atı yetiştiriciliği. Tesislerimizde 328 baş at varlığımız var. Bu yıl doğumlarımız Ocak ayında başladı, Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. Atlarımızdan 129'u gebeydi, 32'si doğurdu. Bu tesislerimizde yetişen safkan Arap atlarımız her yılki satışlarımızla yetiştiricilere ulaşıyor. 2019 yılında 16 elit tay satışı, 51 baş safkan Arap atı satışı yapıldı. Tesislerimizde dondurulmuş suni tohumlama laboratuvarımızın faaliyete geçmesi sayesinde, Türkiye atçılığında şampiyonlar çıkarmış önemli aygırlarımız Turbo, Altaha, Ayabakan ve Tamerinoğlu'nun spermleri dondurulduktan sonra muhafaza edilerek tüm Türkiye'de satışı yapılmakta ve atçılığın üretimine sunuluyor. Şampiyonların da doğumları bu sayede gerçekleşiyor" dedi.
"KÂRLI BİR YATIRIM"
İşletmenin Türkiye'nin Arap atı gen kaynağını koruma anlamında büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Ormancı, "Atçılık işletmemiz için önemli ve kârlı bir yatırım. TİGEM işletmelerinin 3'ünde atçılık yapılıyor, şubelerimizin en kârlı kolu ise atçılık olarak görülmektedir. Dondurulmuş sperm gelirleri, at satışı, elit tay ve damızlık safkan Arap atı satış gelirleriyle kârlı bir yatırımdır" diye konuştu.
"TAYLARDAN YENİ ŞAMPİYONLAR BEKLİYORUZ"
TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şefi ve veteriner hekim Eren Karabulut ise doğan taylar arasından yeni şampiyon beklediklerini söyledi. İşletmede oldukça titiz ve dikkatli çalışmalarla tayların doğumlarının yakından takip edildiğini belirten Karabulut, şunları söyledi:
"İşletmemizde 129 gebe kısraktan doğum yapan 32'si burada yer alıyor. 16 erkek, 16 dişi tayımız var. En iyi aygırlarla, en iyi kısrakların doğru çiftleştirilmesiyle, doğru eşleştirilmesiyle tohumlanan kısraklar doğuma başladı. Ocak ayından Mayıs'a kadar devam edecek. Kısrakların 11 ay gebelik süresi var, bu süreyi titiz ve dikkatli bir şekilde geçirip, sağlıklı, başarılı yarış atı olabilecek tayların, şampiyonların doğması için çalışmaları sürdürüyoruz. Burası safkan Arap atlarında şampiyonların yetiştiği bir işletme. Osmanlı'nın mirası olan safkan Arap atlarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için, başarılı bir yarış hayatları olabilecek yavruların, şampiyonların çıkması için çalışıyoruz. Bilimsel araştırmalar ile geçmişten gelen tecrübeleri harmanlayıp şampiyonu bulmaya çalışıyoruz."
"2 SAAT SONRA DOĞAL HAYATA GEÇİYORLAR"
Atların doğum süreciyle ilgili de bilgi veren Eren Karabulut, 11 ay süren gebeliğin ardından doğan tayların 2 saat içerisinde doğal hayata geçtiklerini anlatarak şunları kaydetti:
"Atların gebelik süresi 11 ay, ancak doğumlara 510 dakika içinde herhangi bir müdahale edilmiyor. Kısraklar kendi doğallığı ile doğum yapıyor. Herhangi bir sorun yoksa, taylar 45 dakika 1 saat içinde ayağa kalkıp, 2 saat içinde de annesini emmeye başlıyor. Doğum yapan taylardan şampiyonlar çıkmasını bekliyoruz."
TİGEM KADROSU EFSANELERLE DOLDU
TİGEM'in damızlık aygır kadrosunda Türk atçılığında şampiyon olmuş önemli aygırlardan Turbo, Altaha, Ayabakan ve Tamerinoğlu da yer alıyor. Aygırlardan özellikle sakatlığı nedeniyle yarışları bırakmak zorunda kalan ve çıktığı 31 koşuda 28 kez birincilik elde eden Turbo dikkat çekiyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü binası
Nurettin Aral Tavlası'ndaki atlar ve yavruları
Engin Özmen'in anonsu
İşletme Müdürü Neşet Ormancı ile röportaj
Atlardan detaylar
Eren Karabulut röportajı
Atların dışarıda çekilen görüntüleri
- Atlar ve tayların su içmesi
Atların yavruları ile gezerken drone ile çekilen görüntüleri
Genel görüntüler

ESKİŞEHİR

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:22
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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