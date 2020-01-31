Karikatür eğitimleri 8. yılında

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde 8 yıldır sürdürülen karikatür atölyeleri devam ediyor. Yeni dönem için kayıt işlemleri, 3 Şubat27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Karikatür Atölyeleri ile çocuklar, usta karikatüristler eşliğinde çizim yaparken karikatürist olma yolunda da emin adımlar atıyor.

Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de düzenlenecek olan 8. Dönem 2. Grup Karikatür Atölyeleri, 912 yaş arası çocukların katılımı ile gerçekleşecek. Yeni dönem Karikatür Atölyeleri için kayıt işlemleri, 3 Şubat 27 Mart tarihleri arasında yapılacak. Karikatür eğitimleri usta karikatüristler Erol Büyükmeriç, Yaşar Arda, Atilla Yakşi, Alper Tümay Tok, Günay Ercan ve Tarık Erşan tarafından 7142128 Mart, 4111825 Nisan ve 2916 Mayıs tarihlerinde verilecek.

517 öğrenci katıldı

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlerde, katılımcı çocuklara karikatür sanatının inceliklerini ve tekniklerini öğretilecek. Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev’de bugüne kadar düzenlenen atölye çalışmalarına toplam 517 öğrenci katılırken, öğrencilere katılım belgesi de takdim edildi.

ESKİŞEHİR 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:35

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