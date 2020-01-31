Odunpazarı'nda çocuklar için eğitim atölyeleri

Odunpazarı Belediyesi, sömestr tatilindeki çocuklar için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)işbirliği ile eğitim atölyeleri düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi, sömestr tatilindeki çocuklar için TEGV işbirliği ile eğitim atölyeleri düzenledi. Her çocuğun bilimsel ve demokratik eğitim alması gerektiğini savunan Odunpazarı Belediyesi, halk merkezleri, gençlik merkezleri, kreşleri ve kütüphaneleri ile çocuklara hizmet etmeye devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, çocukların ara tatilde zamanını verimli geçirmesi için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte Eğitim Atölyesi düzenledi. Aydın Arat Parkı içerisinde bulunan TEGV binasında gerçekleştirilen Eğitim atölyesine Amigo Orhan Halk Merkezi, Aydın Arat Halk Merkezi, Büyükdere Halk Merkezi, Emek Halk Merkezi, Erdal İnönü Halk Merkezi, Karapınar Halk Merkezi, Orhan Oğuz Halk Merkezi, Türkan Saylan Halk Merkezi ve Selami Vardar Halk Merkezi’nden gelen çocuklara çocuk hakları, el işi, robotik kodlama hijyen ve ağız diş sağlığı eğitimleri ile DİBDİA olarak geçen Daha İyi Bir Dünya İçin Atölyesi verildi.

Çocuklar, kendilerine bu imkânı sunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür ederken, yetkililer de Odunpazarı Belediyesi ile TEGV arasındaki bu işbirliğinin Nisan Ayı’ndaki ara tatilde de devam edeceğini söyledi.

ESKİŞEHİR 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:35

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