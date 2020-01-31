Depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Elazığ’da meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlar için Eskişehir’de, Mevlidi Şerif okutuldu.

Sami Ramazanoğlu Camii'nde Cuma namazı öncesi Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlar için Mevlidi Şerif okutuldu. Namaz sonrasında ise Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Doç. Dr. Murat Mercan’ın annesi ve Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın kayınvalidesi Ümmühan Mercan için Yasini Şerif okutuldu. Okunan Yasini Şerif'in ardından vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. Mevlid programına; Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Doç. Dr. Murat Mercan, İl Müftüsü Bekir Gerek, merhumenin ailesi, yakın akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen programda, hafız ve imam hatiplerce Mevlidi Şerif ve Kuranı Kerim tilavet edildi, ardından dua edildi.

ESKİŞEHİR 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:35

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