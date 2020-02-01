Katener direğine çarpan otomobil iki bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

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ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tramvay yolunda akımı sağlayan katener direğine çarparak ikiye bölündü. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Onur U. (20) yaralanırken, yanındaki arkadaşı Yasin G. (18) ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı 71´inci Evler Mahallesi´nde meydana geldi. Onur U. yönetimindeki 26 EL 787 plakalı otomobil, Ertaş Caddesi´ne geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle tramvay yolunda elektrik akımını sağlayan katener direğine çarptı. Kazada otomobil ikiye bölünerek hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan otomobil sürücüsü Onur U., ağır yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Yasin G. ise olay yerine hayatını kaybetti. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yasin G.´nin cesedi sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılarak cenaze aracıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



ESKİŞEHİR 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

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