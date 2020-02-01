ETİ emeklilerinden Ataç'a ziyaret

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ETİ Emeklileri Platformu Başkanı Ayla Büyükdereci ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Son olarak ETİ Emeklileri Platformu Başkanı Ayla Büyükdereci ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükdereci, platform faaliyetleri hakkında Ataç’a bilgi verdiklerini belirterek, misafirperverliğinden ötürü kendisine teşekkür etti. Başkan Ataç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükdereci ve beraberindekilere platform adına yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi.

Öte yandan buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ESKİŞEHİR 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:23

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.