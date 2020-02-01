Okullar açılıyor uyku başarıyı etkiliyor UTDER Başkan Yardımcısı ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Mustafa Özköse: "Uyku, okul başarısını etkilemektedir” "Yatma ve kalkma saatini bir rutine oturtmak gerekir”

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkan Yardımcısı ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Mustafa Özköse, “Bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayan uyku düzeni, tatil dönemlerinde değişime uğramaktadır. Bu nedenle uyku, okul başarısını etkilemektedir” dedi.

Yarıyıl tatilinde sabah erken kalkma zorunluluğu olmadığından dolayı bol bol uyuyan çoğu öğrencinin uyku düzeni bozulmuş durumda. Uzmanlar, okulların açılmasına sayılı günler kala tatlı bir telaş maratonuna giren öğrenciler ve ailelerini uyku konusunda uyarıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TUTDER Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Mustafa Özköse, kısalan uyku süresinin çocuklarda okul başarısızlığına sebep olduğunu söyledi. Özköse, “Çocuklarda tatilde geç kalkma mümkün iken, okul döneminde erken kalkılması gerekeceği için tatil bitmeden uyku ve uyanıklık dönemlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü geç yatıp erken kalkma ile kısalan uyku süresi çocuklarda okul başarısızlığına sebep olmaktadır. Öğrenme becerisi azalan çocuklarda ek psikiyatrik problemler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca büyüme hormonu salgısının arttığı akşam saatlerinde sağlıklı büyüme için güzel bir uyku şarttır” diye konuştu.



“Yatma ve kalkma saatini bir rutine oturtmak gerekir”

Uyku düzeninin sağlanması için yapılması gerekenleri anlatan Özköse, “Bu düzeni sağlamak için yatma ve kalkma saatini bir rutine oturtmaya çalışmak ve bundan ödün vermemek gerekir. Uyku sürecini hızlandırmak ve rahatlatmak için çocuklara yatmadan önce ılık bir duş yaptırmak, loş bir ortamda kitap okumak yardımcı olabilir. Ayrıca uyumadan önce uyarıcı etkiye sahip konular içeren televizyon programları, korku kitapları ve bilgisayar oyunları gibi etkenlerden uzak durmak uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

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