Çocuklar tatilde Masal Şatosu'nun tadını çıkardı

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Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik Sazova Parkı'nda bulunan Masal Şatosu’na gezi düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi; halk merkezleri, gençlik merkezleri, kreşleri ve kütüphaneleri ile çocuklara hizmet etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Odunpazarı Belediyesi çocukların sömestrda zamanlarını verimli geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinde atölye çalışmalarına katılan çocuklar ve velileri Sazova Parkı'nda bulunan Masal Şatosu’nu gezdi. Geziden memnun olan veliler, düzenlenen bu gezilerin çocukların sömestr döneminde çok faydalı olduğunu belirtti. Yetkililer de sömestr döneminde düzenledikleri bu gezilerin ileri ki dönemlerde de devam edeceğini belirtti.

ESKİŞEHİR 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

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