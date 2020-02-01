Yabancı öğrencilerden Elazığ’a destek

Dünyanın birçok ülkesinden Eskişehir’e gelerek eğitim gören uluslararası öğrenciler, geçtiğimiz günlerde deprem yaşayan Elazığ’a yardım gönderdi.

Eskişehir’deki üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler, deprem yaşayan vatandaşları unutmadı. Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneğin (YUDER) önderliğinde öğrenciler Elazığ için para topladı. Yaklaşık bir hafta süren toplanma kampanyasında birikmiş paralar dün akşam İHH Eskişehir İl Başkanı Musa Karadaş’ın eline teslim etti. YUDER ‘de gerçekleştirilen programda, yapılan teslimlerin ardından uluslararası öğrenciler depremde can veren ve yaralayanlar için daha önce okuduğu hatimı şerifin duası okudular.

Program ile ilgili YUDER yetkisi şu bilgiler aktardı;

“Yunus Emre Uluslararası öğrenci Derneği olarak şehrimizde okuyan farklı ülkelerden öğrenci kardeşlerimizin Elazığ’da yaşanan depremde şehit olan kardeşlerimiz için okumuş oldukları Kur’anı Kerim hatminin duasını yaptık. Yine öğrenci kardeşlerimizin harçlıklarından keserek Elazığ depremzedeleri için vermiş oldukları yardımları depremzedelere ulaştırmak için Eskişehir İHH Başkanı Musa Karadaş’a teslim ettik. Öğrenciler, bu güzel çalışmaya katılarak bir kez daha Türkiye’nin yanında olduklarını ispatladı. Kendileri de yaptıklarından dolayı mutlu oldular”.

ESKİŞEHİR 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:23

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.