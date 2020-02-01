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Eskişehir’de meyve ağacı budama ve meyve ağaçlarına aşı kursu

İHA

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği üyelerine; dernek binasında meyve ağacı budama ve meyve ağaçlarına aşı kursu verildi.

Eskişehir’de meyve ağacı budama ve meyve ağaçlarına aşı kursu

Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği üyelerine; dernek binasında meyve ağacı budama ve meyve ağaçlarına aşı kursu verildi.
Tepebaşı Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğü ve Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği iş birliği ile ziraat mühendisi Mesut Durukan tarafından verilen kursta; dernek üyeleri ağaç budama ve ağaçlara aşı yapmayı dikkatlice izleyerek öğrendiler. Dernek binasında yapılan kursa yoğun katılım oldu. Kursa katılan dernek üyelerine; hava durumuna göre daha sonra meyve bahçesinde uygulamalı olarak da budama ve aşının tatbikatlı olarak gösterilecek.
Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği Başkanı Davut Mülayim, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’ Dernek olarak bundan sonra da üyelerimize, ihtiyaca göre her dal ve branş da bilgilendirme ve somut olarak gösterme eğitimlerine devam edeceğiz’’ dedi.

ESKİŞEHİR

01 Şubat 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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