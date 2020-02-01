TÜGVA Eskişehir’den ‘vitaminler seni çağırıyor’ semineri

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme konusunda ‘vitaminler seni çağırıyor’ semineri verildi.

Eskişehir’de TÜGVA Sağlıklı Gençlik Merkezi’ndeki seminerde, ortaokul öğrencilerine sağlıklı beslenme ile merak ettikleri konularda bilgiler verildi, meyvelerden yapmış olduğu figürler, renkli görüntüleri ortaya koydu.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Ortaokul öğrencileri; sağlıklı beslenme adına merak ettikleri ne varsa, sorma ve öğrenme imkânı buldu. Çünkü çocuklarımızın beslenme bilincinin oluşması çok önemli ve kıymetlidir. Bunun için biz de böyle bir seminer düzenledik. Ortaokul öğrencilerinden gelen soruları aldık ve cevaplandırdık. Güzel ve verimli bir seminer oldu. Öğrencilerin bundan sonraki yaşantılarında, bu etkinliklerin etkileri devam eder ve hayatlarına adapte olurlar” dedi.

ESKİŞEHİR 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:34

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