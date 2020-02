Her gün kendi mezar taşını görüyor Çocuklarına masraf olmaması için kendi mezar taşını yaptırdı Mezar taşını evinde saklayan Mehmet Ali Baysak: “Çocuklara yük olmasın diye mezar taşımı ölmeden yaptırma arzusundaydım” “Şu anda mezar taşım hazır vaziyette bekliyor” “Çocuklarım bu konuda çok sitem etti”

Eskişehir’de 59 yaşındaki Mehmet Ali Baysak, çocuklarına yük olmak istemediği için hayatta iken yaptırdığı mezar taşını astığı evin önünde her gün görüyor.

Odunpazarı Aşağıılıca mahallesinde yaşayan iki çocuk babası 59 yaşındaki Mehmet Ali Baysak, emekliliğinin ardından çocuklarına masraf olmaması için 2017 yılında kendi mezar taşını yaptırdı. Kararı bir anda veren ve çocuklarından oldukça tepki alan baba, her şeye rağmen yaptırdığı mezar taşıyla kendisinin rahata erdiğini ifade ediyor. Baysak’ın kendi evinde hazır vaziyette sakladığı mezar taşını görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Mezar taşını evinin önüne koyan Baysak, her gün eve girerken ve çıkarken kendi mezar taşını görüyor.



“Çocuklara yük olmasın diye kaliteli bir mezar taşı yaptırma arzusundaydım”

Ekonomik şartlarda insanların hayat şartlarının zor olduğunu söyleyen 59 yaşındaki emekli Baysak, çocuklarına yük olmak istemediği için bu kararı aldığını belirtti. Mezar taşının hazır vaziyette evinde durduğunu da ifade eden Baysak, “Benim dedem soyadı kanunu çıkmadan önce Karaosmanoğlu Veli olarak anıldığı için mezar taşıma da Karaosmanoğlu Veli’nin torunu Mehmet Ali Baysak olarak yazdırdım ve mezar taşımı hazırlattım. Şu anda mezar taşım hazır vaziyette durmakta. Bu ekonomik şartlarda insanların hayat şartları zor olduğu için çocuklara yük olmasın diye iyi mermerden kaliteli bir mezar taşı yaptırma arzusundaydım. O yüzden mezar taşımı yaptırmış oldum. Tam ekonomik anlamda da değil. İçimden öyle bir his geldi. O şekilde yaptırmış olduk” ifadelerini kullandı.



“Hiç tereddütsüz olarak yaptırdım”

İki çocuk babası Mehmet Ali Baysak, çocuklarının yaptırdığı mezar taşı yüzünden çok sitem ettiğini ifade etti. Yine de tereddütsüz bir şekilde yaptırdığını söyleyen Baysak şu şekilde açıklamalarına son verdi:

“Eğer ben bu yaşadığım toplumda gelecek nesillere bir şey bırakabilmenin umuduyla yaşıyorsam bu beni çok rahatlatıyor. Çok mutlu ve huzurlu oluyorum. Çocuklar bu konuda çok sitem etti. ‘Baba neden böyle bir şey yaptın’ şeklinde. Fakat benim içimden gelen bir olay olduğu için bunu hiç tereddütsüz olarak yaptırdım. Hazır vaziyette duruyor.”

