Emekli-Sen’den Başkan Ataç’a ziyaret

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Emekliler Sendikası (EmekliSen) Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

DİSK’e bağlı EmekliSen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başaraner, Başkan Ataç’la emeklilerin günümüzdeki yaşam koşulları üzerine bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, sendikal faaliyetleri hakkında kendisine bilgiler verdiklerini kaydetti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç da, “Emekli vatandaşlarımız, ülkemizde kötü yönetilen ekonominin zorluğunu yaşayan kesimlerin başında geliyor. Tabii ki onların da örgütlenmesi ve birlikte hareket etmeleri, şartlarının iyileşebilmesi adına büyük önem taşıyor. Umarım yakın gelecekte ülke ekonomisiyle birlikte emeklilerimizin durumu da daha iyi noktalara gelir. Bugünkü ziyaretlerinden dolayı da Başaraner ve beraberindekilere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

ESKİŞEHİR 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:33

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