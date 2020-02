Özel sporcular sevinçlerini Başkan Ataç’la paylaştı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde spor yapan özel bireyler, Antalya’da düzenlenen 3’üncü Yavuz Kocaömer Masa Tenisi 1’inci Bölge Şampiyonası’nda elde ettikleri başarıların mutluluğunu Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile paylaştı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu özel bireyler, katıldıkları spor turnuvalarında dereceler elde ederek Eskişehir’i başarı ile temsil etmeyi sürdürüyor. Son olarak Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlediği 3’üncü Yavuz Kocaömer Masa Tenisi 1’inci Bölge Şampiyonası’na katılan özel sporcular, kente dereceler ile dönmüştü. Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinden sporcuların katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonada artı 19 Yaş Bayanlar Mental Retardasyon Kategorisinde Huriye Gülşah Temizyürek bölge 3’üncüsü, artı 19 Yaş Bayanlar Down Sendromu Kategorisinde mücadele eden İrem Yavuz ise, oynadığı 3 maçtan 2’sini kazanarak sergilediği performans ile milli takım kampına seçilme başarısını göstermişti.

Başarılı sporcular, Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Kemal Yıldırım ve antrenör Gülnaz Tunç ile birlikte Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti.

Elde ettikleri başarılar sonrasında çok mutlu olduklarını belirten sporcular Temizyürek ve Yavuz, “Bizim gibi insanlar evde duruyorlardı ama Ahmet Başkanımız ve onun gibi değerli insanlar sayesinde evlerimizden çıkarak ‘Biz de varız’ deme imkanına sahip olduk ve imkan verildiği takdirde neleri başarabileceğimizi herkese gösterdik. Son olarak katıldığımız şampiyonada elde ettiğimiz başarı ise bizleri çok mutlu etti ve daha iyi dereceler elde etmek için artık daha azimle çalışacağız. Ahmet Başkanımıza ve yanımızda olan herkese bizlerin her zaman yanında olmasından ve destek vermesinden dolayı çok teşekkür ederiz” dediler.



“Özel çocuklarımızın başarıları ile gurur duyuyorum”

Başkan Ataç da, “Öncelikle çok mutluyum. Gülşah ve İrem, geçtiğimiz günlerde Antalya’da düzenlenen bölge şampiyonasından çok güzel neticelerle döndüler. Ben de elde ettikleri başarı ile gurur duyduğum sporcularımızı gönülden kutluyorum. Elde edilen başarı da, özel çocuklarımıza imkan verildiğinde neler yapabildiklerinin en güzel örneklerindendir. Şimdi önlerinde Türkiye Şampiyonası var. Ben özel çocuklarımızın bu şampiyonada da güzel başarılar elde edeceğine inanıyorum ve başarılar diliyorum. Bizler de Tepebaşı Belediyesi olarak bu çocuklarımızı her zaman desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

