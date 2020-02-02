Eskişehir´de 15 çift, `02.02.2020´de dünya evine girdi

ESKİŞEHİR´de 15 çift, gün, ay ve yıl olarak tersten yazıldığında da aynı tarihe rastlayan 02.02.2020'de dünya evine girdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçeler olan Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyesi´ne 15 çift, tersten yazıldığında da aynı tarihe rastlayan 02.02.2020'de dünya evine girmek için başvuru yaptı. Çiftler, belediyelere bağlı nikah salonlarında birbirlerine `evet´ dedi.

Tepebaşı Belediyesi´ne bağlı Necdet Alpata Nikah Salonu'nda nikahı kıyılan Güntekin ve Rabia Kara, özel tarihi kaçırmamak için bugünü seçtiklerini söyledi. Rabia Kara, "Biz 2 Şubat 2016´dan beri beraberiz. Böyle bir tarihi görünce kaçırmak istemedik. 02.02.2020 olarak devam etsin istedik. Güzel bir anı oldu" dedi.

Güntekin Kara ise, "Bu tarihi ölümsüzleştirmek istedik kendi açımızdan. İnşallah hayırlara vesile olur. Eşimle mutlu bir hayat diliyorum" diye konuştu.



ESKİŞEHİR 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:33

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