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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gençlik Merkezlerinde kayıt heyecanı başlıyor

İHA

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri bahar dönemi kursları için kayıtlar 9 Şubat'ta başlıyor.

Gençlik Merkezlerinde kayıt heyecanı başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri bahar dönemi kursları için kayıtlar 9 Şubat'ta başlıyor.
Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve üç noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek bahar dönemi kursları ile farklı branşlarda 50’den fazla kurs için kayıt işlemleri başlıyor. 19 Mayıs Gençlik Merkezi, 29 Ekim Gençlik Merkezi ve 2 Eylül Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek kurslardan yaklaşık bin 300 gencin yararlanması hedefleniyor. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kurslar için kayıt işlemleri, 9 Şubat tarihinde 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Açılacak kursların listesi, kontenjanları ve düzenleneceği merkezler ise 3 Şubat tarihinde Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Kurslar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen gençler, Facebook, Twitter ve Instagram platformları üzerinden “esktgm” hesaplarını takip ederek kurslar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecek.

“Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim”
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gençlik Merkezlerinden her yıl on binlerce gencin yararlandığını ifade ederek, “Bizler, gençlerimizin ülke geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunuzun bilincindeyiz. Onların kendisini geliştirmesi, geleceğimiz için son derece değerli. Bu önemin farkında olarak gençlerimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğim. 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik merkezlerimizden yılda yaklaşık 40 bin gencimiz yararlanıyor. Bu imkanları değerlendiren gençlerimiz için son olarak 2 Eylül Gençlik Merkezi de hizmete açıldı ve orası da dolup taşıyor. Gençlerimizin eğitime, bilime, kişisel gelişime gösterdiği ilgi, benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim” diye konuştu.

ESKİŞEHİR

02 Şubat 2020 Pazar

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