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Odunpazarı esnafı sömestri tatilinde umduğunu bulamadı Turist çok, müşteri yok Sömestr tatili esnafa ...

İHA

Eskişehir'in önde gelen turistik noktalarından biri olan Odunpazarı bölgesindeki bazı esnaflar, bu sömestr tatilinin umdukları satış açısından verimli geçmediğine değindi.

Odunpazarı esnafı sömestri tatilinde umduğunu bulamadı Turist çok, müşteri yok Sömestr tatili esnafa yaramadı

Eskişehir’in önde gelen turistik noktalarından biri olan Odunpazarı bölgesindeki bazı esnaflar, bu sömestr tatilinin umdukları satış açısından verimli geçmediğine değindi.
Eskişehir’in hem yerli hem de yabancı turistler için ilk akla gelen yerlerden birisi olan tarihi Odunpazarı bölgesi her mevsimde yerli ve yabancı turistler ile Eskişehir’de yaşayan vatandaşlar tarafından çokça ziyaret ediliyor. Sömestr tatiliyle birlikte satışlarının artacağını düşünen bazı esnaflar, bölgeye umdukları kadar ziyaretçinin gelmediğini, eskisi kadar ilgi görmediğine değindi. Bu durumun tek bir sebebi olmadığını belirten esnaflar soğuk havaların da olduğunu belirtti.

Bakan çok alan yok
Tatille birlikte gelen vatandaşların biraz da olsa arttığını, öte yandan bu durumun esnafa yaramadığını belirten bölge işletmecilerinden Mehmet Tuç, “İnsanlar eskiden daha çok gelirdi. Geçmişten bugüne ivme azalarak gidiyor. Geçmiş sömestr ile bu sömestr tatilini karşılaştırdığımız zaman durum çok zayıf. İnsanlar artık gezmek için geliyorlar, mümkün olduğunca para harcamamaya çalışıyorlar. Geliyorlar geziyorlar bakıyorlar ‘ne kadar güzelmiş, elinize sağlık’ diyorlar ve hiçbir şey satın almadan geri gidiyorlar. Artık insanlar en güzelini bulup almaya çalışıyorlar. Eğer bir şey alacaksa parayı en son harcamaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR

03 Şubat 2020 Pazartesi

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