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Patlamada ekmek tekneleri yıkılan esnaf zararlarının karşılanmasını istiyor

İHA

Eskişehir'de zemin etüdü yapılırken doğalgaz borusunun patlaması sonucunda yıkılan binada kiracı olarak dükkan işleten esnaf, toplam zararlarının 200300 bin lira arasında olduğunu söylediler.

Patlamada ekmek tekneleri yıkılan esnaf zararlarının karşılanmasını istiyor

Eskişehir’de zemin etüdü yapılırken doğalgaz borusunun patlaması sonucunda yıkılan binada kiracı olarak dükkan işleten esnaf, toplam zararlarının 200300 bin lira arasında olduğunu söylediler.
Dün öğle saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Akcami Mahallesi Cemalciler Sokak’ta bulunan Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hizmet binasının zemin etüdü çalışması yapıldığı sırada doğalgaz boru hattının delinmesi sonucu patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından lületaşı sektöründe hizmet veren esnafın bulunduğu bina çökmüş ve 1 kişi de yaralanmıştı. Binada 2 dükkanın olduğu öğrenilirken, dün akşam saatlerinde belediye ekipleri çökme tehlikesi bulunan binayı tamamen yıktı.
Patlamadan bir gün sonra dükkanlarındaki hasarı kontrol etmek için olay yerine gelen esnaf, zararlarının 200300 bin lira arasında olduğunu söylediler. Ekmek tekneleri yıkılan esnaflar, zararlarının temin edilmesini istiyorlar.
Diğer yandan yıkılan binanın yaklaşık 80 yaşında olduğu öğrenilirken, patlamadan çevrede bulunan binalarında etkilendiği gözlendi.

ESKİŞEHİR

03 Şubat 2020 Pazartesi

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