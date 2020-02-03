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Başkan Kurt Kırım Tatarlarının sorunlarını anlattı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: “Türk dış ...

İHA

Başkan Kurt Kırım Tatarlarının sorunlarını anlattı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: “Türk dış politikası Kırım’ın mevcut durumu konusunda yetersiz kalıyor”

Uluslararası Kırım Haber Ajansı (QHA), Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile röportaj gerçekleştirdi.
Başkan Kurt verdiği röportajda; Kırım kökenli olduğunu belirterek, Kırım Tatar toplumu ile sürekli ilgilendiğini söyledi. Bir Kırım Tatarı olarak, Kırım’da yaşanan sorunlarla yakından ilgilendiğini ifade eden Başkan Kurt, Kırım’da yaşayan soydaşların sesini Türkiye’de daha iyi duyurabilmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

“Türk dış politikası Kırım’ın mevcut durumu konusunda yetersiz kalıyor”
Kurt, Türkiye’de yaşayan Tatar camiasını bir araya getirerek tüm Türkiye’de bulunan tüm Tatar dernek ve vakıflarını tek çatı altında toplayan bir platform kurduklarını ifade etti. Bu sayede Kırım Meclisi’nin öncülüğünde, Türkiye’de Kırım meselesini canlı tutmaya çalıştıklarının söyleyen Başkan Kurt, “Türk dış politikasının, Kırım’ın mevcut durumu konusunda yetersiz kalıyor. Libya ve Suriye konusunda çalışmalar yapılırken, Kırım konusunda tek bir kelime edilmiyor. Ne yazık ki Türkiye’deki siyasi düzen Kırım’ı yalnız bırakıyor” ifadelerini kullandı.

“Odunpazarı’nda önemli işlere imza attık”
“Göreve geldiğimizden beri Odunpazarı Belediyesi olarak, önemli işlere imza attık” diyen Başkan Kurt, “Belediye olarak, taşeron hizmetlerini ortadan kaldırdık. Artık kendi malzeme ve makinelerimizle halkımıza hizmet veriyoruz. ‘Kadın ve çocukları mutlu bir Odunpazarı’ düşüncesiyle hareket ederek herkesin ulaşabilmesi için mahallelerimize Halk Merkezleri ve Gençlik Merkezleri açıyoruz. Halk Merkezlerimizde geçtiğimiz sene 16 bin vatandaşımız katıldı. Bu yıl hedefimiz 20 bin. Çocuklar rahat ve mutlu bir ortamda yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalasın diye kreşler açtık ve açmaya da devam ediyoruz. Bu sayede çocuklar, çağdaş, hareket ve oyun temelli olarak verilen eğitim ile geleceğe daha emin adımlarla yürüyebiliyor. 23 tane kütüphane kurduk. Bunlardan dört tanesi Açık Hava Kütüphanesi. Hamamyolu projesi ile dünyanın her yerinden ödüller aldık. Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Park ve Meydan Düzenleme Projesi ile yeni çehresine kavuşan Hamamyolu Caddesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor” diye belirtti.

“Amacımız sosyal demokrat, toplumcu, katılımcı, şeffaf bir belediye oluşturmak”
Ayrıca Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, amaçlarının şeffaf bir belediyecilik oluşturmak olduğunu kaydederek, “Bizim amacımız sosyal demokrat, toplumcu, katılımcı, şeffaf bir belediye oluşturmak. Bunun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün gelinen noktada Odunpazarı’nda yaşanan büyük değişim 7’den 70’e tüm insanların yüzlerini güldürüyor, güzel günlere olan umutlarını arttırıyor. Odunpazarlı hemşehrilerimiz artık geleceğe daha umutla bakıyor. Biz, Odunpazarı Belediyesi’ni sosyal demokrat, şeffaf, katılımcı, halkçı bir anlayışla yönetiyoruz” dedi.

ESKİŞEHİR

03 Şubat 2020 Pazartesi

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